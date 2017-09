Juve, Khedira recuperato. E fa un gesto da campione

Non è solo Joachim Löw a tirare un sospiro di sollievo. La Germania recupera Sami Khedira per la partita con la Norvegia che può regalare ai tedeschi la qualificazione al Mondiale, la Juve ha un problema in meno di cui preoccuparsi. "Il ginocchio sta bene - ha assicurato il giocatore - sono recuperato e farò parte della squadra che scenderà in campo".



I tifosi bianconeri forse avrebbero sperato che il tedesco riposasse, ma per Khedira non è una partita come le altre. Il centrocampista, infatti, rientra nella sua Stoccarda e ha regalato 1200 biglietti a 15 istituti locali che si occupano di bambini in difficoltà economiche e di salute. "E’ importante fare donazioni a questi istituti ma anche permettere ai bambini di vivere esperienze al di fuori. Molti di loro non hanno mai avuto la possibilità di vedere una partita, spero di avergliela offerta io". Un gesto da campione.