Juve-Inter, Stramaccioni: "Quel 3-1 una vittoria dell'interismo"

L'unica vittoria dell'Inter allo Stadium rimane ancora quel 3-1 del 2012, Andrea Stramaccioni la ricorda così: "Fu una delle vittorie più memorabili dell'interismo ribaltammo il risultato dopo una serie di errori arbitrali che avrebbero fatto spaccare la tv a qualsiasi tifoso - le parole dell'allora tecnico nerazzurro al Corriere dello Sport -. Un trionfo memorabile: mi feci male alla mano sulla mancata espulsione di Lichtsteiner per fallo su Palacio, dopo il gol dell'1-0 in fuorigioco".



L'attuale tecnico dello Sparta Praga parla anche di Icardi: "Nel Natale del 2013 ci fu incontro con Moratti, Branca, Ausilio, decidemmo che Mauro sarebbe stato il dopo-Milito. Qualche settimana dopo giocammo contro la Samp a Marassi e nel tunnel gli dissi: fra qualche mese comincia a segnare anche a San Siro. Mi ha preso alla lettere". Infine, sugli screzi con Cassano: "Non ci siamo ancora chiariti ma capiterà sicuramente".