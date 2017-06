Juve-Inter, Nicchi: "Su D'Ambrosio era rigore. A Icardi è andata bene..."

A una settimana di distanza da Juventus-Inter, Marcello Nicchi analizza alla Domenica Sportiva tutti gli episodi controversi del Derby d'Italia. "Il mani di Medel per me non è rigore, ma se trovi uno che lo dà ci sta. Icardi chiede il calcio d'angolo sull'entrata di Mandzukic lasciatemi pensare che con l'addizionale così vicino sia stata presa una decisione giusta. La trattenuta di Lichtsteiner su D'Ambrosio era da rigore" sottolinea il designatore degli arbitri.



A far discutere è stato anche un video girato dalle telecamere di Inter Channel: "Sulla punizione fatta ribattere a Chiellini, Rizzoli ha visto il pallone in movimento e mi fido. Poi su Icardi dico che gli è andata bene: se lo centra con la pallonata non so quante giornate prende. E comunque che esempio ha dato ai giovani, lui che è capitano di una squadra importante come l'Inter?".



Nessun dubbio comunque sul valore di Rizzoli, definito "arbitro mondiale". Il fischietto bolognese è destinato a dirigere ancora Juventus e Inter: "Le preclusioni sono finite, per me deve farlo al più presto. La sudditanza non esiste. Noi faremo la nostra parte, richiamerò gli arbitri al massimo impegno. Spero arrivi presto la Var, servirà per eliminare gli errori certi e chiari".