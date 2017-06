Juve-Inter, Nicchi contro Icardi: "Calciare verso l'arbitro è da Terza Categoria"

Dopo le parole di giocatori, allenatori e pure arbitro sembrava finita. E invece il capitolo Juventus-Inter viene riaperto, tocca a Marcello Nicchi tornare sul match delle polemiche puntando il dito verso Icardi: "Tirare una pallonata verso il direttore di gara è gravissimo - il parere del presidente degli arbitri alla Gazzetta -. Forse non si fa neppure in Terza Categoria".



Nicchi rivela che sta pensando di togliere il silenzio post-gara dei fischietti: "Vorrei valorizzare la riunione annuale con capitani e allenatori, facciamola due volte al mese, così potremo spiegare tutto. Vogliamo che gli arbitri spieghino, ma nelle sedi giuste e con professionisti del settore". Solo un richiamo per Rizzoli: "Magari alle Iene ha detto qualche frase di troppo ma è facile estrapolare quelle sbagliate in un discoso di un'ora. Ha cercato di tenere un basso profilo, senza fuggire dall'intervista".