Juve-Inter, Moratti: "Rizzoli non benevolo, era più giusto un pari"

Lunedì dolceamaro per Massimo Moratti dopo aver seguito Juventus-Inter. L'ex patron nerazzurro, in esclusiva ai nostri microfoni, è rimasto soddisfatto della prestazione della squadra: "Mi sembrava più giusto un pareggio, ma la Juve ha dimostrato di avere l'attacco più forte. Comunque il gap con i bianconeri si sta riducendo, il morale è alle stelle perché sono stati superati tanti problemi". La zona Champions è quindi ancora possibile: "Con un po' di fortuna e senza perdere le speranze. Poi l'anno prossimo si potrà lottare per il campionato".



Moratti è anche tornato sulle polemiche arbitrali: "Mentre guardavo la partita mi sono arrabbiato pure io ma poi... in una partita di calcio accadono tanti episodi. Certo, Rizzoli non è stato benevolo con l'Inter". Infine, su Steven Zhang e Pioli: "E' un ragazzo simpatico, aperto e senza complessi: ha fatto bene ad andare a Torino. Conte in futuro? Se cominciamo ora a parlare dell'anno prossimo, roviniamo il presente".