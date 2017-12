Juve-Inter, la Curva Nord protesta: in 700 fuori dallo stadio

Ci saranno circa 700 tifosi nerazzurri all'esterno dell'Allianz Stadium durante Juventus-Inter. Proprio così, saranno fuori e non dentro l'impianto torinese per assistere alla gara. Saranno e lo sono già dalle 18.30 circa, con la polizia ovviamente già schierata per prevenire incidenti. Sono gli ultrà della Curva Nord e la loro è una vera e propria protesta.



La situazione è questa: i sostenitori della Curva Nord hanno chiesto 700 biglietti dei circa 2 mila disponibili per il settore ospiti, la Juve non li ha concessi. Così gli ultrà hanno provato ad acquistare i tagliandi su internet, ma ne hanno trovati solo 150. Così hanno deciso di non entrare allo stadio per una sorta di "o tutti o nessuno".