Juve-Inter, Icardi rischia la squalifica: pallone contro Rizzoli

Juventus-Inter è appena finita, Perisic è stato espulso da poco per proteste, i bianconeri stanno già festeggiando dopo la vittoria consecutiva numero 28 allo Stadium. Mauro Icardi è il capitano nerazzurro, ha discusso con Rizzoli per tutta la partita, provando a far valere le proprie ragioni per i presunti rigori negati: ha sempre mantenuto la calma, ma quando tutto è finito non ce la fa. Allora prende il pallone e lo scaglia via lontano, in direzione dell'arbitro: il volto è solo sfiorato. Rizzoli vede tutto e chiede al quarto uomo chi è stato: Orsato spiega, Rizzoli annota.



Cosa succederà ora a Icardi? Maurito ha provato a spiegarsi con lo stesso Orsato. Se nel referto che verrà presentato al giudice sportivo, il gesto dell'attaccante sarà interpretato come volontario, l'Inter dovrà farne a meno per un po': rischia una squalifica di tre giornate, saltando così Empoli, Bologna e Roma. Stessa storia, del resto, per Perisic: se oltre alle proteste ci sono state anche le ingiurie, anche Ivan potrebbe essere assente nello scontro diretto con i giallorossi. Tutto dipenderà dalle decisioni del giudice sportivo che arriveranno oggi.