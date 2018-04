Juve-Inter '98, Iuliano: "Ronaldo troppo veloce, io ero fermo"

Juve-Inter, 20 anni dopo. Il 26 aprile 1998 è una data che il calcio italiano non dimentica: quello scontro diretto è rimasto nella storia non tanto per la vittoria dei bianconeri, ma per il rigore non fischiato da Ceccarini sul contatto Ronaldo-Iuliano. E se l'ex arbitro è ancora convinto di non aver sbagliato, Mark Iuliano rivive così quell'episodio.



"Trenta secondi dopo quel contatto hanno assegnato un rigore a noi e in quel momento è scoppiato l'inferno - ha spiegato Iuliano a RMC Sport -. Era troppo veloce Ronaldo, io ero fermo e mi sono trovato davanti a lui. Col senno di poi sarebbe stato meglio fischiare il fallo per noi e respirare, per poi tornare a giocare. Questo tipo di partite si accendono con un minimo episodio".



A Iuliano hanno dato fastidio, negli anni, le accuse di favoritismi alla Juve: "C’è il pregiudizio dei più forti. Giudicare quella squadra in questo modo sarebbe una pochezza, la Juventus di quegli anni era fortissima. In Italia giocavano i più forti al mondo e per me è stato un onore indossare la maglia della Juventus”.



La versione di Alessandro Birindelli, ex terzino della Juve coinvolto nell'azione incriminata per un contrasto perso con Zamorano, non è troppo diversa da quella di Ceccarini e Iuliano: "Con Gigi Simoni, quando ci incontriamo, parliamo spesso di questo episodio. A distanza di tanti anni, in buona fede, ognuno rimane della propria opinione. Mi fa piacere che l'arbitro Ceccarini possa portare avanti le sue motivazioni, è la prima volta che lo fa pubblicamente e devo dire che ha fatto bene, il silenzio porta solo sospetti. Sbagliare è umano. In campo regnava la confusione, non si capiva cosa fosse successo, ho dovuto rivedere le immagini la sera per vedere tutto".