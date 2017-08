Juve, i dubbi sul modulo e una super panchina

Un panchina multimilionaria. Allegri contro il Cagliari ha scelto di non schierare dal primo minuto tutti i nuovi acquisti. Il tecnico si è affidato alla 'vecchia guardia' nella prima giornata di campionato e il risultato finale gli ha dato ragione. I giocatori arrivati a Torino quest'estate saranno impiegati più avanti, forse già nella trasferta con il Genoa, anche perché la società ha speso non poco per Matuidi, Douglas Costa e Bernardeschi.



Gli ultimi due sono entrati a gara in corso e sono in qualche modo legati dal punto di vista tattico. L'ex Psg potrebbe infatti rappresentare l'uomo ideale in un centrocampo a 3 e questo 'esperimento' è stato provato proprio negli ultimi venti minuti del match con i sardi. Il cambio di modulo penalizzerebbe però inevitabilmente gli esterni offensivi presenti in abbondanza nella rosa bianconera.



Con Higuain e Dybala intoccabili, ci sarebbe spazio per un solo elemento nel tridente offensivo. Douglas Costa, Bernardeschi, Cuadrado e Manduzkic (ieri tra i migliori) lotterebbero per una maglia. Senza dubbio si tratterebbe di un'eccessiva abbondanza considerando le ricadute nello spogliatoio: qualcuno potrebbe storcere il naso se non dovesse trovare spazio a lungo. Ad Allegri il compito di prendere decisioni anche dolorose e risolvere l'enigma.