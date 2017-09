Juve, Howedes idolo di tre ragazzi: lui li cerca sui social

"Chi è il migliore? Howedws!". Se qualche tifoso della Juventus nutre dei dubbi sulle qualità del neo acquisto dei bianconeri, può chiedere a questi tre ragazzi tedeschi, così ammirati dal difensore campione del mondo da avergli dedicato addirittura una canzone.

Costumi bizzarri, sceneggiatura senza troppi fronzoli, chitarra in mano e tante lodi: il titolo del componimento ("Who's the best? Höwedes!") parla da solo. Una dimostrazione di stima che l'ex Schalke ha gradito moltissimo: una volta visto il video pubblicato su YouTube, il giocatore ha fatto un appello sul proprio profilo Facebook: "Per favore, aiutatemi a trovare questi pazzi. Vorrei invitarli a una partita a Torino!".

Se la ricerca dovesse andare a buon fine, contro il Chievo sulle tribune dell'Allianz Stadium potrebbero esserci tre tifosi speciali per l'esordio del tedesco con la Juve.