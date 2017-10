Juve, Higuain su Instagram: "Ringrazio i tifosi"

Gonzalo Higuain non può essere tornato in crisi solo per aver sbagliato un gol contro la Lazio, ma ha sentito comunque il bisogno di sfogarsi su Instagram dopo le critiche ricevute nei giorni successivi alla sconfitta della Juve. "I tifosi che mostrano sempre affetto meritano il rispetto perché ti amano nei momenti buoni, ma ancora di più nei cattivi". Nel post Higuain non pubblica una propria foto, ma quella dell'ultima esultanza bianconera, dopo la rete illusoria di Douglas Costa contro la Lazio.