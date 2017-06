Juve: Higuain, sotto scorta 24 ore su 24. Ma la società smentisce

Oltre al momento delicato in nazionale per il rapporto con i tifosi e alle preoccupazioni per l'infortunio, Gonzalo Higuain non sembra avere vita facile fuori dal rettangolo verde.



Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini: "Nelle ultime due settimane le sue uscite private sono accompagnate da uomini della Digos che non lo perdono mai di vista e lo seguono ventiquattrore ore su ventiquattro. Il bomber ha raccontato agli amici che ha dovuto prendere questo provvedimento dopo aver ricevuto alcune, pesanti minacce anonime".

Ma Juventus, Questura e Digos smentiscono: "Non ci risulta niente di tutto ciò, ne' la scorta ne' le minacce" fanno sapere dal club bianconero.