Juve, Higuain sotto attacco: "È un peso, Allegri sbaglia"

"Attualmente credo che Higuain sia un peso per la Juventus: in queste partite, al di là dei gol che ha fatto, non è mai stato il Gonzalo che conosciamo". Fabrizio Ravanelli, un grande ex, si unisce al coro dei detrattori del Pipita. Non così ampio, a dire il vero, tra i tifosi bianconeri, anzi: gli inflessibili social network, dove l'attacco spesso anche gratuito è all'ordine del giorno, registrano una tendenza a difenderlo e soprattutto ad aspettarlo.



Perché che Higuain sia in difficoltà è evidente: l'hanno ammesso anche Allegri, che pure l'ha visto in crescita contro la Fiorentina, e Cuadrado, che ne ha escluso la tristezza, non la flessione. Certo, numeri alla mano non è un disastro: due gol (uno al Cagliari, l'altro al Chievo) il Pipita li ha fatti, ma non ha mai convinto. "Gli hanno fatto male anche le critiche sulla sua incapacità di essere decisivo nelle partite importanti - spiega Ravanelli - La sua difficoltà è mentale: credo che per lui l’esclusione dalla Nazionale sia stata una situazione che lo ha ferito. E Allegri continuando a farlo giocare non gli fa del bene, in questo momento è proprio frastornato, fuori dal gioco, è sempre anticipato, non serve ad una squadra così, io lo terrei fuori".



E da Napoli, mentre su Twitter arrivano ringraziamenti "per essere andato via e aver lasciato il posto a Mertens", rimbalza la voce dell'ex preparatore atletico Saccone, che ha lavorato col Pipita nell'era Benitez: "Ha grandi qualità e conoscendole, posso affermare che spesso si adagia troppo su di esse. Capendo di essere più forte degli altri, forse non lavora sempre al 100%. Fuori forma? Non è questione di sovrappeso, penso sia più per i carichi di lavoro che sta facendo alla Juventus".



Anche Tuttosport, quotidiano torinese, ha avvertito Higuain prima della sfida con la Fiorentina: "Ti giochi la Juve". E ne ha pronosticato una esclusione dai titolari in caso di altro fallimento. Chissà se avranno ragione...