Juve, Higuain record: 1 gol ogni 98', meglio di Trezeguet e Del Piero

Chi ha urlato allo scandalo questa estate, adesso dovrebbe o potrebbe ricredersi. Sì perché i novanta milioni investiti dalla Juve si stanno rivelando redditizi. Gonzalo Higuain, professione bomber, segna. Eccome, se segna. Il Pipita, in queste prime ventiquattro giornate, di gol ne ha fatti diciotto, uno ogni 98 minuti. Negli ultimi quarant'anni è lui il top. Alle sue spalle si mette palloni d'oro come Baggio e Platini che alla prima stagione in bianconero non hanno saputo far meglio. Ma anche idoli come Del Piero e soprattutto David Trezeguet, un gol ogni 101 minuti.



Proprio Trezeguet lo ha intervistato per noi di Premium, in "Nove, storie di Bomber". "Spero che non supererai il mio record anche se per me sarà un onore", gli ha detto il francese. "Sarà molto difficile", la risposta del Pipita. Un passaggio di consegne di caratura mondiale. Higuain segna, dunque chi fa gol fa in fretta a diventare idolo dei tifosi. E anche lui ha imparato il coretto: "Son venuto fin qui per vedere segnare Higuain". Lo Stadium già lo adora. E il Pipita spera, con i suoi gol, di andare oltre. Alzare l'asticella. "Vorrei vincere qualcosa di importante. La Champions? sì...". Idee chiare quelle del Pipita. Soldi spesi bene. Prossima fermata, Oporto, mercoledì prossimo.

Marcello Piazzano