Juve, Higuain: "Qui come al Real: impari a vincere"

Napoli, Real Madrid, Juve: tra passato e presente Gonzalo Higuain si confessa a Radio Onda Cero, in Spagna. Ecco i passaggi principali della sua intervista.



"Torino è diversa da Napoli. Cerco sempre di ambientarmi il piú veloce possible e non è stato per niente difficile. È una città tranquila, gente tranquilla. Sono contento e voglio divertirmi al massimo in questa nuova avventura”.



"Il Real Madrid mi ha aiutato molto a crescere e a migliorare, anche il Napoli. Sono due società che devo ringraziare, lo dirò sempre. Ovviamente poi può succedere che uno cambi squadra perché cerca sempre di imparare qualcosa in più. L’importante è la mentalità: bisogna sempre pensare che si può migliorare e bisognare sempre voler fare meglio le cose”.



“La Juve è come il Real Madrid: ti preparano per vincere. Quando inizi così, il resto arriva di conseguenza. E poi quando arrivano i risultati, si può lavorare bene perché l’ambiente è tranquillo. Non so se sono cambiato, però sono tornato come ero al Real, una condizione a cui ero abituato”.



“Ringrazierò sempre il Napoli, i miei compagni, lo staff… tutti quelli che ho avuto. Adesso la Juve ha fatto una scomessa forte con me e questa fiducia mi rende molto felice. Una squadra come la Juve arriva e paga la clausola: devo ripagarli per la fiducia che stanno riponendo su di me. Per il momento le cose stanno andando bene, speriamo di continuare così”.



“Chi tifo tra Napoli e Real? Ho amici in tutte e due squadre. Ho affetto per tutte e due. Che vinca il migliore, questo è quello che sento”.



“Per il momento non ho mai visto i tifosi della Juventus fischiare la squadra. Penso che non sia nella cultura della Juve fischiare i propri giocatori. Almeno così ho visto in questi sei mesi, ecco la differenza con Madrid”.



“Non mi vergogno a dire che continuo a guardare i video di Ronaldo: è stato il migliore della storia nella mia posizione”.



“La Serie A è una competizione difficile. Sarebbe una bella sfida vedere Cristiano Ronaldo e Messi giocare in Italia. È un campionato molto difensivista, quasi tutte le squadre giocano con 5 dietro. In Spagna forse c’è più la mentalità di provare ad attaccare”.



“Dybala è giovane. Ha 23 anni, deve fare ancora tanta strada e continuare crescendo. Ha un’età importante: può fare il salto definitivo oppure no. Lui lo sa, spero che possa dimostrarlo: sicuramente sarà un fenomeno”