Juve, Higuain fa la riabilitazione: "Nessun rispetto a chi augura il male"

Speranza concreta in casa Juve. Gonzalo Higuain ha iniziato la riabilitazione a Vinovo all'indomani dell'operazione alla mano sinistra. E non è del tutto escluso che l'argentino possa essere convocato per la trasferta di venerdì a Napoli e addirittura scendere anche in campo come peraltro aveva già fatto capire l'amministratore delegato Beppe Marotta lunedì sera.

L'altra buona notizia per Allegri, a tre giorni dallo scontro diretto del San Paolo, è il recupero di Giorgio Chiellini. Il difensore ha svolto l'allenamento odierno con il gruppo, candidandosi per una maglia da titolare contro gli azzurri di Sarri. Allenamento personalizzato invece per Cuadrado e Bernardeschi, ancora in dubbio per Napoli. Non si è allenato Lichtsteiner, le cui condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, ma sembra improbabile un suo recupero.

A 24 ore dall'operazione alla mano, ha parlato lo stesso Pipita, che ha affidato i suoi pensieri al proprio account Instagram: "L'operazione è andata molto bene. Voglio ringraziare tutti quelli che si sono preoccupati per me, la mia famiglia, i miei amici, i miei compagni di squadra e anche i tifosi che sanno dare sempre molto valore al mio lavoro - ha scritto Higuain prima della stoccata finale - Poi ci sono quelli che ti augurano il peggio per il semplice fatto di giocare al calcio senza conoscere nulla di te e della tua vita privata. E questa classe di gente non merita il rispetto di nessuno"