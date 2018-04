Juve, Higuain: "E poi ci sono quelli a cui importa più degli altri..."

"Buona sera a tutti/e. È molto bello, anche se non ci credete, leggere tanti messaggi di gente che di parla con il cuore, è molto importante. Ti fanno contento quando ti parlano con coerenza. E poi ci sono quelli a cui importa più la vita degli altri che quella di se stessi. Un abbraccio". Firmato Gonzalo Higuain. Il post è tutto in spagnolo, senza traduzioni, la foto che lo accompagna lo ritrae con la maglia dell'Argentina, quindi è facile capire chi siano i destinatari.



Buenas tardes a tod@s. Es muy bonito aunque no lo crean leer tantos mensajes que te hablan con su corazon, y eso es muy importante. A uno lo ponen muy contento,cuando se habla con coherencia.Y despues estan los que les importa mas la vida de otro que la de uno mismo.Un abrazo. pic.twitter.com/XvZqizGsVe — Gonzalo Higuaín (@G_Higuain) 29 marzo 2018

Molto meno semplice, se vogliamo, è capire a fondo quello che l'attaccante della Juve voglia dire. Il riferimento, per quanto velato, sembra andare ancora una volta ai suoi detrattori che - letto tra le righe - non avrebbero nulla di meglio da fare che criticare lui. Dopo la batosta epocale dell'Argentina in Spagna , con la sconfitta per 6-1 in amichevole, Higuain è finito sul banco degli imputati per aver. Ed evidentemente non deve aver digerito, ancora una volta, gli attacchi personali rivolti a lui dopo un fallimento totale complessivo.Quello che è certo è che la Juve ritrova un Higuain arrabbiato: la speranza di Allegri e dei tifosi è che sappia trasformare questo suo stato d'animo in energia positiva nelle due gare crocevia della stagione bianconera contro