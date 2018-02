Juve, Higuain corregge il tiro: "Ok alle critiche costruttive"

Gonzalo Higuain corregge il tiro dopo lo sfogo su Instagram all'indomani del pareggio della Juventus contro il Tottenham in Champions League ("Facile parlare dopo la partita da un divano o una sedia. Queste voci non ci interessano"). A due giorni dal derby con il Torino il Pipita chiarisce il suo pensiero sullo stesso social network e ammorbidisce i toni: "Andiamo avanti ascoltando sempre le critiche costruttive, non quelle costruttive". Spazio poi anche a un messaggio per i tifosi: "Grazie a tutti per i tanti messaggi di affetto".