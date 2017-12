Juve, Higuain convocato, Mandzukic e Höwedes no

Higuain c'è, ma per la Juve non sono soltanto belle notizie alla vigilia della sfida scudetto col Napoli. Il Pipita ha recuperato dopo l'operazione alla mano sinistra: giocherà con un tutore al San Paolo, in quello che era il suo vecchio stadio dove ha già fatto gol l'anno scorso in Coppa Italia. Andrà in campo quasi certamente dal 1', perché lui c'è nella lista dei convocati, mentre Mario Mandzukic, l'unico altro centravanti in organico, è assente.



Un problema al polpaccio sinistro, infatti, costringerà il croato a guardare il big match a casa: riposerà, magari in vista della sfida decisiva di Champions con l'Olympiacos, ammesso che riesca a tornare in tempo per martedì. Fuori anche Höwedes, che aveva esordito domenica sera col Crotone: un fastidio al quadricipite destro gli impedirà di partecipare alla trasferta. Ci saranno invece Cuadrado e Bernardeschi, che erano entrambi a rischio.