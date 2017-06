Juve, Higuain capocannoniere a 18 gol, 11 nelle ultime 9 partite

In estate, quando Gonzalo Higuain passò dal Napoli alla Juve, Arrigo Sacchi espresse un dubbio legittimo: "Voglio vedere quanto Higuain mancherà al Napoli e quanto il Napoli a Higuain". Traduzione: era il gioco spettacolare di Sarri a rendere un fenomeno il Pipita o era lui, con le sue qualità, a rendere più forti gli azzurri? Alla 24esima giornata di Serie A la risposta si avvicina molto a quella definitiva: l'argentino segna complessivamente meno rispetto all'anno scorso, ma ha una media di un gol ogni 95 minuti e nelle ultime giornate viaggia al ritmo pazzesco di reti in 9 giornate, così a quota 18 gol è il capocannoniere della Serie A insieme a Dzeko; il Napoli vanta il miglior attacco del campionato, ma ha 5 punti in meno.



A Cagliari Higuain ha segnato un'altra doppietta, andando a segno per la quinta trasferta consecutiva: a Napoli era il capopopolo, si lasciava trascinare dalla sua gente ed era anche lui a trascinarla. Alla Juve ne ha un bisogno relativo: va in campo e fa gol, dovunque e comunque.

“La Juve sta bene - ha spiegato a fine partita -. La gara però è stata difficile, specialmente nel primo tempo dove il loro approccio è stato forte. Per fortuna abbiamo trovato il gol del vantaggio a fine primo tempo e il raddoppio a inizio ripresa, poi, complice la loro espulsione, è stato ancora più semplice gestire. Ora dobbiamo riposarci e preparare il match di venerdì con il Palermo. Prima ci concentriamo sul Palermo, poi penseremo alla Champions". Un passo alla volta. Un gol alla volta. Anzi, due.