Juve, Higuain: "90 milioni per me? Voglio dimostrare che li valgo"

Ha già segnato 13 gol in 23 partite, ha deciso gli scontri diretti con Napoli e Roma, ma Gonzalo Higuain va oltre. Del resto sa che, dopo i 90 milioni spesi dalla Juve per averlo a Torino, tutti si aspettano che faccia fare ai bianconeri il salto di qualità in Champions. "Voglio dimostrare alla Juve che valgo la cifra che ha pagato per me - ha detto il Pipita a Soccer 360 magazine, mensile canadese -. Questo significa vincere trofei adesso che siamo nella parte più importante della stagione. Spero di essere protagonista delle vittorie".



SPERANZE - Quali vittorie? Facile... "La Champions è l'obiettivo primario. Sappiamo che è una competizione difficile, ma dobbiamo crederci e provare a vincerla. La fase a gironi è una cosa, ma quando iniziano gli scontri diretti sai che non sei poi così lontano dalla finale. Le rivali principali saranno Barcellona e Real Madrid, che hanno vinto di recente e continuano a essere forti, ma ovviamente anche il Bayern. Credo poi che anche il Manchester City, con Guardiola, abbia le sue chance".