Juve, Höwedes si fa ancora male: niente Bologna

"Trauma distrattivo alla regione adduttoria della coscia destra". Recita così il bollettino medico sul sito ufficiale della Juventus per spiegare il motivo della mancata convocazione di Benedikt Höwedes per la gara col Bologna. Una maledizione per il difensore tedesco acquistato dallo Schalke quest'estate: non era arrivato in perfette condizioni fisiche e ha saltato per problemi muscolari già 18 partite.



Questo è il quinto stop per Höwedes: alla quarta giornata restò fuori col Sassuolo per un affaticamento, uno stiramento l'ha messo k.o. dal 23 settembre al 28 ottobre, il tempo di giocare col Cotrone e nuovo infortunio per la rottura di una fibra muscolare che l'ha tenuto lontano dal campo dall'1 dicembre al 9 febbraio. Allegri lo convoca regalandogli qualche "panchina", Höwedes si ferma per affaticamento contro l'Atalanta, poi torna titolare contro la Samp alla quale segna anche un gol, tre settimane fa. Gioca anche col Napoli, resta in panca con l'Inter e ora altro stop. Una stagione maledetta. E probabilmente già finita.