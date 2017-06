Juve giovane? Il merito è di Ribalta, ma Mou l'ha portato via

Scippo di Josè Mourinho alla Juventus. Il tecnico portoghese ha convinto Javier Ribalta, spagnolo di 36 anni capo degli osservatori dei bianconeri e a Torino da 5 anni, a trasferirsi a Manchester per lavorare per lo United.

"La Juventus Football Club annuncia che, dopo cinque anni di proficua collaborazione, lo Scouting Manager Javier Ribalta lascerà il Club per intraprendere una nuova avventura professionale (non viene nominato lo United, ndr). Questo il saluto di Ribalta: 'Sono stati anni bellissimi, in cui ho lavorato molto bene. Ringrazio tutta la società e in particolare Giuseppe Marotta e Fabio Paratici per la fiducia che mi hanno dimostrato fin dal primo giorno. È stata un’esperienza fondamentale e la ricorderò sempre con grande piacere'. Nel ringraziarlo per la grande professionalità dimostrata in questi anni, la Juventus Football Club augura a Javier i migliori successi nel proseguimento della propria carriera" si legge sul sito ufficiale del club bianconero.

Nel giorno in cui Dani Alves annuncia il proprio addio, quello di Ribalta è un altro pezzo che se ne va e anche un pezzo importante visto il lavoro fatto con i giovani dalla Juve in questi anni di successi.