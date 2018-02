Juve 'ferita' in vista del derby: Khedira e Mandzukic a rischio

Il 2-2 contro il Tottenham nell'andata degli ottavi di finale di Champions League ha lasciato in casa Juventus non solo il rammarico per aver sprecato il doppio vantaggio maturato nei primi 9 minuti ma anche due problemi in vista del derby. Nel corso della sfida con gli Spurs Khedira e Mandzukic sono stati infatti costretti a lasciare il campo per infortunio rispettivamente al 66' e al 76'.



Il centrocampista tedesco ha manifestato un fastidio ai flessori della coscia e potrebbe saltare la sfida con il Torino in programma domenica alle 12:30: Allegri non avrebbe infatti intenzione di rischiarlo in vista degli altri appuntamenti, ritorno a Londra con i biancoblu compreso. L'attaccante croato è invece alle prese con un problema all'anca che era già emerso dopo il match contro la Fiorentina: anche la sua presenza contro i granata è fortemente a rischio.