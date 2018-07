Juve, Emre Can sogna Ronaldo "Sarebbe grandioso, ecco perché sono qui"

Se il buongiorno si vede dal mattino, il “buongiorno” di Emre Can, in un italiano già accettabile, inaugura con i migliori auspici la stagione della Juventus.



Il centrocampista tedesco di origini turche si presenta alla stampa nel giorno di Buffon al Paris Saint-Germain. Sorriso smagliante e la nuova maglia con il numero 23 tra le mani. Inevitabile la domanda su Cristiano Ronaldo. Can si stropiccia gli occhi al solo pensiero: “Per ogni giocatore sarebbe grandioso giocare con lui, ma sono concentrato sulle mie cose”, il commento dell’ex Liverpool.



La Juve nel presente e anche nel destino del centrocampista, che rivela un aneddoto della sua infanzia: “Il mio primo allenatore veniva da qui e quando avevo 6-7 anni mi disse ‘un giorno giocherai per la Juventus’. Ora sono qui, è una grande storia”.



Il 24enne avrà tempo di ambientarsi, ma sotto certi aspetti è stato già catechizzato a dovere: “Sono qui per vincere nuovi titoli, conosco la mentalità del club”.