Juve, emergenza attacco: si torna al 3-5-2?

Il verdetto arriverà nella conferenza stampa della vigilia, ad ora restano i dubbi su quei due. Douglas Costa e Bernardeschi. Problemi alla gamba sinistra per entrambi, colpo al polpaccio per il brasiliano, botta con leggera distorsione per il numero 33 bianconero. Fuori Dybala, fuori Cuadrado, fuori, ma perchè in prestito allo Shalke 04, anche Marco Pjaca, attaccante esterno che in questo momento non avrebbe probabilmente fatto solo numero. Dunque in quel reparto restano in due.

Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain. Sorprese escluse ci saranno solo loro lì davanti contro il Sassuolo e partendo da loro viene quasi logico pensare ad una linea di centrocampo a cinque e a tre difensori davanti a Buffon, che rientra in campionato 63 giorni dopo Napoli. 3-5-2, tema dominante e quasi esclusivo con Conte, schema dei primi due anni e mezzo con Massimiliano Allegri e di fatto abbandonato come schieramento di partenza dopo lo scorso 16 Gennaio 2017, sconfitta di Firenze cui fece seguito la svolta tattica e il passaggio al 4-2-3-1. Ricorso storico forse poco edificante, sono concessi gesti di scaramanzia, ma comunque soluzione tattica supecollaudata e già diverse volte adottata anche in questa stagione a gara in corso. Se non sarà 4-3-3 con Alex Sandro in versione Dybala nel tridente, resta una possibile e teorica alternativa con il 4-4-2, anche se francamente meno probabile. Basterà comunque attendere il verdetto della conferenza stampa su quei due, Douglas Costa e Bernardeschi, di fatto ininfluenti sugli altri due, Mandzukic e Higuain, perchè saranno in campo lo stesso.