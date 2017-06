Juve, Dybala "toglie" la maschera: "Io come un gladiatore"

Via la maschera. Paulo Dybala, a volto scoperto e tranquillamente seduto a casa propria, ha spiegato cosa significa quel gesto che di recente si sta ripetendo di continuo: pollice e indice aperti a coprire la bocca dopo ogni gol, le altre tre dita chiuse. "Ciao a tutti - ha scritto su Facebook - Grazie per avermi mandato le vostre bellissime foto nella quale mostrate la Dybala Mask! Sfortunatamente nessuno ha scoperto la reale ragione, ma premierò i cinque che si sono avvicinati maggiormente! La Dybala mask è davvero semplice. È la maschera di un gladiatore! Quando si deve lottare si deve indossare una maschera da guerriero per essere più forti senza perdere il nostro sorriso e la gentilezza". Nel video aggiunge che nella vita tutti hanno dei problemi e che bisogna lottare anche quando si è felici e sorridenti. Lui ha scelto di coprire il suo sorriso dopo ogni gol: faccia d'angelo, cuore da guerriero.