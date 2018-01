Juve, Dybala sorride: può farcela per il Tottenham

Un infortunio quando i bagagli erano già sull’aereo, un intoppo che ha spaventato la Juventus e i suoi tifosi e ha intristito un Paulo Dybala che sembrava appena uscito dal momento difficile che lo aveva condizionato negli ultimi due mesi del 2017. Gli ultimi giorni, però, hanno riportato il sorriso sul volto del giovane argentino che, mentre i compagni si godevano le vacanze, ha scelto in accordo con lo staff medico bianconero di restare a Torino per dedicarsi alle terapie riabilitative in modo di recuperare il più in fretta possibile, per farsi trovare pronto, magari, già a metà febbraio, in tempo per la sfida di Champions League contro il Tottenham.



In questi giorni Dybala si è concentrato sulle cure e visto che si sta riassorbendo la lesione distrattiva ai flessori della coscia destra, definita di grado lieve-medio dopo i primi accertamenti, anche per Dybala ci sarà qualche giorno di vera vacanza in questo fine settimana per ripresentarsi a Vinovo martedì pomeriggio insieme agli altri compagni.



Martedì ci sarà anche Gigi Buffon, assente da inizio dicembre per un problema muscolare al polpaccio: le complicazioni sorte nel tentativo di recuperare per la trasferta di Champions ad Atene contro l’Olympiakos, gli hanno fatto chiudere in grande anticipo il 2017, saltando sfide decisive per il campionato come quelle con Inter e Roma. Come per Cuadrado e De Sciglio le sue condizioni verranno valutate al ritorno dalle vacanze, con la speranza di rivederlo in campo già contro il Genoa lunedì 22 gennaio, per arrivare al meglio della condizione all’impegno di Champions perché, anche se Szczesny non lo sta facendo rimpiangere, un Buffon in forma, che nonostante l’infortunio è stato inserito nella squadra dell’anno 2017 insieme a Chiellini dalla Uefa, sarà fondamentale in questa intensa seconda parte della stagione bianconera.