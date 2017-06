Juve, Dybala rinnova fino al 2022: è ufficiale

Ora è ufficiale: Paulo Dybala rinnova il contratto con la Juve fino al 2022. "A meno di quarantotto ore dalla spettacolare doppietta firmata contro il Barcellona - si legge sul sito bianconero - la Joya, in seguito all'accordo raggiunto grazie al lavoro dell'amministratore delegato Giuseppe Marotta e del procuratore del giocatore Pieropaolo Triulzi, sigla il rinnovo del contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2022. Da quando è alla Juve, Paulo non solo è il giocatore che ha segnato di più, ma anche quello che ha fornito più assist, 16. 82 le presenze, 65 da titolare, 178 i dribbling, 137 le occasioni da gol... Numeri già esaltanti, ma che, in fondo, altro non sono che un primo assaggio di quanto potrà ancora dare in futuro".



"Ci sono altri 5 anni da trascorrere insieme - le prime parole di Dybala al sito ufficiale - Sono contento di essere in questa squadra, il rinnovo arriva nel momento giusto. Difficile immaginare tante cose positive tutte insieme, è una settimana che sto vivendo emozioni particolari. Il momento più bello di questi due anni è stato la prima firma sul contratto per quello che rappresenta la Juve nel mondo, tutto il resto è arrivato di conseguenza. I primi giorni a Torino sono stati emozionanti perché chi comincia a giocare a calcio, soprattutto per noi in Argentina, sogna sin da bambino di arrivare nei grandi club europei. Allegri sapeva quello che stava facendo, mi ha dato il tempo per capire questa squadra: con tutto il rispetto essere alla Juve non è la stessa cosa che giocare al Palermo, è stato bravo a gestire così il mio inserimento. Ora mi piace giocare da trequartista, l'allenatore mi ha dato tanta libertà e riesco a fare quello che mi piace. Buffon dice che sono tra i primi tre al mondo? Lo ringrazio, ma è un po' presto, devo dimostrare ancora tanto: dei gol al Barcellona mi è piaciuto di più il primo perché c'erano tanti giocatori in area e mi sono girato senza aver guardato la porta, ma il secondo è stato più difficile per la posizione da cui ho calciato. Ai tifosi dico che spero di farli divertire come sto facendo ora".



La Juve ha inoltre comunicato che "a seguito dell’avvenuto rinnovo del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Paulo Dybala fino al 30 giugno 2022, è maturato il premio di rendimento di 8 milioni di euro a favore della società U.S. Città di Palermo S.p.A.. Tale premio sarà corrisposto in quattro rate annuali a decorrere dalla stagione sportiva 2018/2019". Dybala ne costò 32 due estati fa: con gli 8 di bonus ha raggiunto quota 40.