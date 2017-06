Juve, Dybala non ha nulla. E la Mask diventa un brand

Sospiro di sollievo per Paulo Dybala: nessuno stiramento, solo una lieve contrattura. L'argentino, uscito nel primo tempo di Sampdoria-Juve, è partito lo stesso per l'Argentina per rispondere alla convocazione della nazionale e gli esami svolti hanno dato esito negativo. La Joya resterà in ritiro con la Selecciòn: per ora, però, non si è allenato ancora in gruppo, ma ha svolto lavoro differenziato. Il bollettino medico ufficiale. intanto, parla di "miglioramenti al dolore muscolare alla coscia sinistra". Salta il Cile, Bauza spera di portarlo almeno in panchina contro la Bolivia.



Intanto quella che sembrava una semplicissima esultanza, è diventata prima un gioco e adesso c'è persino un brand con tanto di logo stilizzato: parliamo della Dybala Mask. "Quella di un gladiatore", stando alla spiegazione che diede l'attaccante argentino qualche settimana fa. Ma dietro c'è di più, evidentemente: lo juventino ha lanciato il proprio sito ufficiale ed è lì che arriva una descrizione più dettagliata: "Una maschera da guerriero - si legge -, ma indossata da un ragazzo cresciuto con i valori della provincia argentina. Un simbolo personale, ma anche di appartenenza. Un emblema di sfida, ma anche di pace. Una maschera di un supereroe, per lasciare il segno negli stadi e fuori".



Sul suo sito Dybala si presenta così nella pagina chiamata "Manifesto": "Sono Paulo Dybala. Calciatore. Argentino. E Cordobese. Devo vincere e il pareggio non è un'alternativa, mi piace la sfida, così come mi piace vincere e mi fa male perdere".