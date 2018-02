Juve, Dybala migliora: c'è speranza di averlo contro il Tottenham

Il conto alla rovescia per il ritorno della Champions sta per terminare e la Juve sorride per le buone notizie provenienti dall'infermeria, soprattutto su Dybala. Ventata di ottimismo, infatti, per l'argentino, fermo dal 6 gennaio per una lesione ai flessori della coscia destra rimediata a Cagliari: gli esami strumentali a cui è stato sottoposto hanno evidenziato un miglioramento che permetterà di aumentare i carichi di lavoro.



La data del ritorno resta indefinibile, ma la speranza in casa Juventus è di poterlo recuperare per la sfida di andata col Tottenham in programma il 13 febbraio. Difficile ma non impossibile: la cautela è d'obbligo. Alla fine potrebbe prevalere proprio la voglia di non rischiare e averlo al meglio al ritorno in programma a Londra all'inizio di marzo.



Filtra inoltre un cauto ottimismo anche per le condizioni di Douglas Costa e Bernardeschi, seppur ancora in dubbio per la sfida di domenica col Sassuolo: usciti malconci dalla semifinale di andata con l'Atalanta, hanno svolto attività differenziata e i controlli che effettueranno venerdì diranno qualcosa di più su entrambi. Resta lontano il rientro di Höwedes, anche per questo escluso dalla lista Champions.