Juve, Dybala in silenzio: dribbling anche alla tv

L'ultimo dribbling l'ha fatto alla tv, come se non fosse sazio di slalom. Paulo Dybala resta in silenzio dopo aver parlato in campo. Anzi, "cantato": doppietta di destro, un exploit a suo modo storico, per il mancino più forte della Serie A. Più di un gol nella stessa partita non arrivava dal 23 settembre, notte del derby di Torino. L'ultima rete in campionato, tra l'altro inutile, l'aveva segnata il 19 novembre alla Sampdoria. Si era sbloccato già in Coppa Italia col Genoa, ma non gli era bastato a evitare i 90 minuti di panchina contro la Roma.



Insomma, Dybala è tornato, ma non vuole far sapere al mondo come si sente. Forse perché nella sua versione dei fatti non se n'era mai andato. Finché resterà zitto, nessuno potrà dire che è in polemica. Non ha mai risposto alla frecciata di Nedved dopo il sorteggio Champions, non ha risposto ad Allegri che gli suggerisce di evitare paragoni e lo stuzzica. Ha "parlato", cioè scritto spesso sui social in questo periodo, mostrandosi sempre allegro. Magari tornerà a farlo anche in pubblico: a Verona, dopo la doppietta, era atteso per la cosiddetta intervista flash. Ma lui ha preferito il silenzio. Anzi, ha preferito i gol.