Juve, Dybala: "In Champions dovremo cambiare atteggiamento"

Ha segnato una doppietta senza far festa. Ha vinto e non fa festa pià di tanto, al di là della gioia mostrata sotto la curva. Paulo Dybala, protagonista del 4-1 al Palermo, la vede così: "I due gol senza esultare? No, per rispetto ai miei ex compagni ai tifosi del Palermo non ho esultato: ho vissuto tre anni bellissimi a Palermo. Ho ringraziato Higuain per il bellissimo assist che mi ha fatto ma non è stata un’esultanza".



"Passo importante in campionato? Sì - spiega Dybala - Abbiamo fatto un bel passo in avanti ma non abbiamo giocato benissimo, siamo stati troppo superficiali e abbiamo sbagliato troppe palle. In Champions dovremo cambiare atteggiamento e mentalità perché non sarà facile giocare contro il Porto",