Juve, Dybala fuori 30-40 giorni

Le lacrime di Cagliari dicevano la verità: l'infortunio di Paulo Dybala lo costringerà a restare fuori molto probabilmente 30-40 giorni. Significa che potrebbe saltare la gara d'andata degli ottavi di Champions contro il Tottenham in programma il 13 febbraio, mentre dovrebbe esserci per quella di ritorno a Wembley, il 7 marzo: per la Juve un'assenza pesante, perché soprattutto in Europa rinunciare alla classe della Joya è dura. Stessa sorte, oltretutto, tocca a Claudio Marchisio, ormai sempre più ai margini: lo stiramento agli adduttori della coscia sinistra rimediato nel derby col Torino lo costringe a star fuori oltre un mese.



"Il giocatore - recita il comunicato - si è sottoposto nella mattinata di oggi a risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione distrattiva ai flessori della coscia destra che, con riserve del caso legate a precocità delle indagini effettuate, può essere definita di grado lieve-medio. Il calciatore inizierà da subito le cure riabilitative e la prognosi potrà essere meglio dimensionata nei prossimi giorni".



Dybala resta a Torino per cominciare la riablitazione: niente vacanze. Ora in Serie A c'è la sosta, ma l'argentino perderà le partite contro Genoa, Chievo e Sassuolo, le più abbordabili. Poi parte un ciclo decisamente più complicato con Fiorentina, Torino, Atalanta e Lazio, tre su quattro in trasferta e in casa contro la banda di Gasperini. Allegri potrebbe recuperarlo in tempo. Anche l'anno scorso Dybala si procurò uno stiramento che lo costrinse a star fuori quasi due mesi: saltò 6 gare, poi il tecnico lo centellinò per farlo tornare al top, riuscendoci.