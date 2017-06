Juve, Dybala: "Con Allegri ho sbagliato. Io Pallone d'oro? Mi mette pressione..."

Rewind. Domenica 29 gennaio 2017, poco più di due settimane fa, minuto 33 di Sassuolo-Juve. I bianconeri vincono 2-0 e Paulo Dybala esce dal campo per far posto a Pjaca: saluta il compagno, poi ritira la mano quando si avvicina a Massimiliano Allegri. Scoppia un caso, seppur ridimensionato dalla vittoria bianconera. Sui social network la Joya posta una foto che lo ritrae mentre esulta con i compagni di squadra e lui scrive: "Tutti insieme". Nessuna scusa pubblica all'allenatore. Ma in realtà il chiarimento arriva, come dimostrato dall'abbraccio di Cagliari, ed è lo stesso Dybala a confermarlo a Premium Sport.



"Tutto chiarito - spiega -. Quello è stato un errore che non si ripeterà più. Ho capito che quelle sono cose che fanno male. Abbiamo risolto tutto nello spogliatoio. Allegri ha detto che io vincerò il Pallone d'oro? Bello sentirlo, anche se mette pressione. Sono parole che danno fiducia, vuol dire che il mister vede qualcosa in me per il futuro. Spero abbia ragione". Dagli obiettivi individuali a quelli di squadra: "In Champions abbiamo visto quello che è successo al Barcellona. Non dobbiamo sottovalutare nessuno, il Psg ce lo ha dimostrato".



Dybala parla anche della svolta tattica: "Da quando il mister ha scelto il nuovo modulo (4-2-3-1, n.d.r.), ha dato delle responsabilità in più a noi attaccanti, perché dobbiamo difendere e siamo tutti disponibili a tornare indietro. Con questo modulo per me c'è meno spazio soprattutto con le squadre che ci aspettano dietro, ma mi piace perché attacchiamo di più"



Infine la questione rinnovo: "Come ha detto Marotta, siamo quasi al traguardo. Speriamo che si mettano d'accordo sul mio procuratore. Gli altri mi guarderanno in tv? Io da qui a giugno sono un giocatore della Juve, quindi non può succedere nulla".