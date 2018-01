Juve, Dybala al Manchester United? "Pogba e Adidas le chiavi"

Il possibile trasferimento di Paulo Dybala al Manchester United è uno degli argomenti più dibattuti nei primi giorni di calciomercato invernale in Inghilterra. I tifosi della Juve stiano tranquilli: non è di certo un addio imminente, ma si tratta solo di indiscrezioni relative a un'operazione che eventualmente si farà, ammesso che si faccia, in estate.



Cosa spinge tifosi e media inglesi a credere che Dybala lasci la Juve? Le tre panchine consecutive in Serie A, le frecciatine di Nedved e i possibili malumori della Joya non rientrano tra i motivi principali. Secondo il Mirror, che per primo ha lanciato la notizia, l'interesse di Mourinho per Griezmann si è raffreddato, così lo juventino adesso è l'obiettivo numero uno di un club che, per volere del proprio manager, deve spendere quanto i rivali di City e Liverpool per tornare competitivo.



Le chiavi per convincere Dybala sono due: Pogba, che già con Lukaku ha giocato un ruolo importante, e Adidas, il nuovo sponsor tecnico del giocatore che è anche lo stesso del Manchester United, oltre che della stessa Juve, in realtà. Quanto ci vorrà per chiudere l'operazione? Un'offerta da 70-80 milioni pare ci sia già stata, l'impressione - secondo quanto rivela Espn - è che vada raddoppiata arrivando a 150 milioni. Per una cifra simile, è possibile che la Juve ci pensi.