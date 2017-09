Juve, Dybala 10 gol nelle prime 6 giornate: Angelillo arrivò a 11

Paulo Dybala ha appena centrato un'impresa che non era riuscito a nessuno negli ultimi 59 anni. Neppure a Batistuta, tanto per fare un nome, neppure a Higuain, tanto per farne un altro. Nessuno, appunto, aveva saputo segnare 10 gol dopo le prime 6 giornate di campionato: l'ultimo che era arrivato in doppia cifra fu Angelillo, centravanti dell'Inter, ma bisogna risalire al campionato 1958-59. Lui ne segnò 11. Altri tempi, altro calcio.



Una notte da, per la Juve,i suoi tifosi e per me!! Una noche de para la @juventusfc,para los hinchas y para mi! #DerbyDellaMole pic.twitter.com/jjccWQxVTZ — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) 23 settembre 2017

, ha scritto Dybala su Twitter. In tutti i sensi, visto che 10 è anche il suo numero di maglia che sembra averlo trasformato. Aveva finito la scorsa stagione subissato dalle critiche per una partita sbagliata. Certo, la più importante, la finale di Champions col Real, ma pur sempre una. Lo hanno criticato ancora anche quest'anno a dire il vero, perché dal confronto con Messi al Camp Nou è uscito sconfitto. E tutti hanno dimenticato come ne uscì Leo dallo Stadium solo qualche mese fa.Ironia della sorte, Dybala ha superatoper numero di gol nei rispettivi campionati: Leo si è concesso una pausa con il Girona ed è rimasto fermo a quota 9,è a 8 in Bundesliga,a dire il vero è già a 11 in Ligue 1 ed è il più prolifico nei principali campionai europei, ma ha una partita in più e una media inferiore a quella dello juventino. Che di questo passo può doppiare Higuain e il suo record di 36 gol in una stagione stabilito con la maglia del Napoli due anni fa. La proiezione dice 63 gol: chiaro, non ci arriverà mai. Ma quel primato del Pipita, a questo punto, è davvero a rischio. L'importante è che quando esulta faccia solo la maschera, perché Benatia lo ha già preso in giro...