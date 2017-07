Juve, Douglas Costa: "Qui per fare assist e per la storia"

Douglas Costa scalda i cuori bianconeri. Il primo grande acquisto dell'estate ha avuto una splendida accoglienza da parte dei tifosi della Juve, convinti che la sua velocità e le sue qualità tecniche possano fare la differenza in Serie A e in Champions.



"Sono molto felice di essere arrivato in questo club, ho sempre pensato di poterci giocare, un giorno. Ringrazio la Juve per aver puntato su di me e non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi coi nuovi compagni - ha detto Douglas Costa al sito ufficiale -. Sono qui per continuare a fornire assist, come facevo al Bayern, sfruttando la mia velocità. Sono stati anni positivi, quelli a Monaco, ma qui posso fare ancora meglio. La mentalità di squadra non cambia, anche al Bayern scendevamo in campo per vincere ogni gara, ma devo proseguire col mio intento di diventare sempre più forte, migliore. E fare la storia di questo club, come tanti campioni che mi hanno preceduto".