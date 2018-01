Juve, Douglas Costa: "Il Napoli fa bel calcio? Preferisco vincere"

Match winner per la prima volta, decisivo come non lo era mai stato. Douglas Costa ha firmato la vittoria della Juve sul Genoa e ormai sembra definitivamente integrato nella nuova realtà dopo le difficoltà iniziali.



"Sapevamo che sarebbe stata una partita molto complicata perché era la prima dopo le vacanze - ha spiegato l'ala brasiliana al Corriere dello Sport -. Ci siamo allenati molto e logicamente non potevamo essere al top. Non siamo macchine. La cosa più importante era conquistare i tre punti e ci siamo riusciti. Adesso torneremo la Juventus capace di incantare tutti".



"Il campionato italiano è molto competitivo e tante squadre partono per vincere il titolo. Così il torneo diventa più spettacolare e crescono gli spettatori negli stadi. Il Napoli esprime un bel calcio, ma il miglior calcio non è una garanzia di successo. Alla fine conta vincere. A me piace il bel calcio, ma preferisco vincere".



"Sto crescendo e sono convinto che possono fare ancora molto. Sono arrivato qui per fare la differenza ed essere decisivo. Voglio riuscirci. Per la mia nazionale sono stato sempre un elemento importante. Nell’ultimo anno non mi hanno più chiamato a causa degli infortuni, ma ora sto tornando ad essere il giocatore che la Juventus ha voluto. Per me come per altri è stato importante stare in panchina: da lì ho imparato quello che dovevo fare, ma la stessa cosa in passato è successa ad Alex Sandro, Pjanic e Dybala. Adesso che ho appreso il calcio di Allegri è tutto più semplice".