Juve, Dani Alves rassicura tutti: "Non è così grave"

Obrigado a todos pelas mensagens de apoio e carinho, infelizmente nossa profissão ao ser uma profissão de risco acontecem esses tipos de acidente. Gostaria também de esclarecer a todos meus amigos e familiares que não é tão grave como esta saindo na internet, pronto estarei de volta como sempre, vivendo minha profissão com a entrega que me levou a conseguir uma carreira sólida e de muitos êxitos, não sei vivê-la de outra maneira.....Muito obrigado pelo vosso carinho e até loguinho!!! #ilovethisgame #goodcrazyinthahouse Una foto pubblicata da DanialvesD2 My Twitter (@danialves23) in data: 27 Nov 2016 alle ore 15:03 PST

"Grazie a tutti per i messaggi di sostegno e affetto. Purtroppo nel nostro lavoro c'è il rischio di questo tipo di infortuni. Vorrei dire a tutti i miei amici e familiari che non è così grave come sembra". Dani Alves rassicura tutti sulle sue condizioni dopo l'infortunio (frattura composta del perone) subito a Genova: "Tornerò come sempre, vivendo il mio mestiere con l'impegno che mi ha portato a realizzare una carriera lunga e piena di successi. Non so farlo in altro modo... Grazie mille per il vostro affetto e a presto. #Ilovethisgame", ha scritto il brasiliano su Instagram.