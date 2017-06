Juve, Dani Alves 30 e lode: 3 gol e 2 assist nelle ultime 5 gare

Arriverà il giorno in cui un gol di Dani Alves non farà più notizia. Ma se nelle ultime 5 partite giocate ne ha segnati 3 e ha contribuito a farne segnare altri due, dire che al momento è l'uomo che sta facendo la differenza non è certamente un azzardo. Allegri l'ha spostato nel ruolo di ala destra al posto di Cuadrado dalla semifinale di andata contro il Monaco e da quel momento in poi il brasiliano, che già aveva cominciato a farsi apprezzare nelle due gare col Barcellona, ha mostrato le stimmate del fuoriclasse.



Quella con la Lazio era la trentesima finale giocata in carriera da Dani Alves: ne ha vinte 27. Giocare con Brasile, Barcellona e Juve lo avrà aiutato, ma magari sarà anche lui ad aver aiutato le proprie squadre, come ha dimostrato all'Olimpico. Oltre al gol ha regalato a Higuain due assist d'oro che il Pipita non ha sfruttato, dimostrando (al contrario di Dani) una certa idiosincrasia con le finali. Avrà tempo per rifarsi. Magari con l'aiuto di chi sa come si vince. E da qualche settimana anche come si segna.