Juve-Cuadrado, ora è amore. Ma a Bologna forse riposa

Si sono lasciati e ripresi. Hanno vissuto rotture rumorose e caldissimi ritorni di fiamma. Sono stati sul punto di dirsi definitivamente addio ma poi, alla fine, sono rimasti insieme. Non si può certo dire che la storia d’amore tra Juan Cuadrado e la Juventus sia di quelle placide, che si alimentano della quotidianità, che vivono la routine come un destino inevitabile. Piuttosto è tumultuosa, vive di sussulti, di strappi e scossoni. Ma conta la sostanza, mica la forma. Fuor di metafora è la resa sul campo del colombiano a fare la differenza.



Da sacrificabile sull’altare del mercato estivo a elemento praticamente imprescindibile. È la parabola ascendente di Juan Cuadrado. Durante l’estate era stato vicinissimo alla cessione, gli acquisti di Bernardeschi e Douglas Costa sembravano avergli chiuso in faccia la porta del campo. E invece ha giocato e tanto. Sempre presente in Champions, ha saltato solo l’esordio con il Barcellona perché squalificato, 13 presenze, 10 da titolare e 3 da subentrato, in campionato. Per un bottino complessivo di 4 gol e 5 assist. Prezioso e pure portafortuna. Se segna, la Juve vince. È regola. È successo 11 volte, la 12esima, quella contro il Bayern in Champions nel marzo del 2016, è la proverbiale eccezione che non può mancare.



Domenica contro il Bologna potrebbe partire dalla panchina. La sua storia in bianconero dimostra che sa essere decisivo anche quando entra a gara in corso. A centrocampo Marchisio spera in una maglia da titolare, ancora out Buffon, con ogni probabilità Allegri non potrà contare neppure su Giorgio Chiellini, fermato da un problema alla coscia destra.