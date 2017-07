Juve, Cuadrado in partenza? Conte non lo ebbe e scappò via

Questa è la strana storia di un giocatore che ognuno prova a trattenere, ma che alla fine tutti lasciano andar via. È il caso di uno che ovunque va si prende gli applausi dei tifosi, fa sventolare le bandiere, fa ballare i compagni, uno che in teoria sarebbe sempre titolare fisso, ma che poi - chissà com’è - parte spesso dalla panchina. Juan Cuadrado è così: un oggetto misterioso eppure affascinante. Un po’ come certi suoi gol, un po' come quel siluro scagliato sotto la traversa nell'ultimo Juve-Inter.



E sarà proprio per questo accanimento contro l’Inter che Antonio Conte, per averlo nella sua Juve, arrivò a litigare con la dirigenza fino a rassegnare le dimissioni. Sarà per lo stesso motivo, forse, che Montella, dopo averlo lanciato alla Fiorentina, ora pagherebbe di tasca sua per riaverlo al Milan.



A Torino, d’altronde, il ragazzo vive di luci e ombre: i gol e gli assist fanno il paio con le esclusioni nella fase decisiva della stagione. Un po’ come quando era al Chelsea: pagato più di 30 milioni, passò gran parte del suo tempo in panchina. E neanche l’arrivo del suo più grande estimatore cambiò qualcosa.



Allegri e Marotta fecero di tutto per riportarlo in bianconero. Eppure, adesso, pianificano l’acquisto di un big proprio nel suo ruolo. E allora, come vedete, siamo sempre punto e a capo: il colombiano potrebbe di nuovo cambiare aria. Ma a modo suo: a passo di danza e senza farne un dramma. Perché Cuadrado è così: vada come vada, il sorriso, a lui, non mancherà mai.

Fabio Manfreda