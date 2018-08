Juve, Cristiano Ronaldo: "Voglio la Champions"

"Voglio vincere la Champions con la Juve". Cristiano Ronaldo non ha dubbi: è arrivato per un motivo, lo sa e non si nasconde. "Ci focalizzeremo su quella, con i miei compagni, ma senza ossessione, passo dopo passo, e poi vedremo - spiega in un'intervista a Dazn - : se non quest’anno, l’anno prossimo o quello dopo... L’obiettivo per il club è vincere il campionato, la Coppa Italia e naturalmente fare del nostro meglio in Champions".



"Sono molto felice, la squadra è forte e la Juve, come sanno tutti, è uno dei migliori club del mondo. Sono sorpreso in positivo, ci alleniamo duramente due volte al giorno. Mi piace la mentalità: hanno metodi particolari, sono molto, molto professionali e per questo mi sento bene. Ci sono cose nella vita che sembrano dettate dal destino e in questo caso è stato così. Non mi sarei mai aspettato di giocare in questo team, ma certe cose avvengono in maniera naturale. Per me è stata una decisione facile, quanto fatto a Madrid è incredibile, ho vinto tutto, la mia famiglia vive lì, ma fa parte del passato, voglio tentare di scrivere la storia in questo club".



"La moda? Non sono ossessionato dall'aspetto, è un talento naturale. Tutto è importante, avere un bell'aspetto, un buon profumo, non solo quando hai a che fare con delle donne. Mi piace vedere la gente vestita bene, curata, che siano uomini o donne. Fa parte della nostra cultura. A scuola non andavo bene, la vita è stata la scuola più importante. Mio padre ci ha abbandonati quando avevo 11 anni, sono stato costretto a crescere da solo, avevo compagni di squadra e non una famiglia. Ferguson nel mondo del calcio è stato un padre".



Ronaldo ha parlato anche del figlio Cristiano junior di 7 anni: "È molto competitivo. È come me da piccolo. Non gli piace perdere. Diventerà come me, ne sono sicuro al 100%. Mi piace insegnarli alcune cose, ma alla fine sceglierà lui cosa fare e avrà sempre il mio sostegno. Però, certo, mi piacerebbe che diventasse un calciatore perché penso che anche lui abbia quella passione. È potente, veloce, ha buona tecnica, un buon tiro. Non gli metterò pressione, però naturalmente per me sarebbe un sogno vederlo un giorno diventare un calciatore".