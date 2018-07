Juve, Cristiano Ronaldo arriverà il 30 a Torino: niente tournée

Nella notte italiana tra il 4 e il 5 agosto la Juventus sfiderà il Real Madrid a Washington, negli Stati Uniti. Ma Cristiano Ronaldo, il grande ex, non ci sarà. Il fuoriclasse portoghese non raggiungerà i compagni negli Stati Uniti per la tournée dei bianconeri: le sue vacanze, che in realtà comprendono anche un viaggio in Cina per motivi di sponsor, finiranno il 30 luglio, giorno in cui si presenterà a Vinovo per cominciare la sua nuova avventura.



Non è un trattamento privilegiato: dei dodici giocatori della Juventus che hanno giocato il Mondiale (CR7 compreso), soltanto in tre si presenteranno in America: sono Khedira, Benatia e Szczesny, perché Germania, Marocco e Polonia sono uscite ai gironi. Gli altri 9 rientreranno di volta in volta a Torino, a seconda dei giorni di ferie programmati e della durata del loro Mondiale. Matuidi, Pjaca (ammesso che nel frattempo non venga ceduto) e Manduzkic, dunque, saranno gli ultimi, prima toccherà a Douglas Costa e Bentancur, prima ancora a Cuadrado, Higuain e Dybala, e ovviamente CR7.