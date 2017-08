Juve, clamoroso ritorno in vista? Del Piero lascia la porta aperta

Si potrebbe profilare un clamoroso ritorno alla Juventus. Il ritorno di una bandiera da sempre nel cuore dei tifosi bianconeri. Nel corso di un'intervista a Radio Deejay negli studi di Riccione, Alessandro Del Piero, alle domande dei conduttori ("Tornerai a lavorare nel mondo del calcio? Dove andrai nei prossimi giorni?"), l'ex numero 10 ha risposto in maniera enigmatica: "Devo dire quello che ho detto a voi? Andrò verso il Piemonte...".



L'ex fuoriclasse, incalzato nuovamente con alcune battute ironiche degli speaker radiofonici ("Avrai una mole di lavoro...", "Potresti trasferirti da Los Angles in una città italiana"), ha preferito non replicare lasciando la porta comunque aperta.



Del Piero ha lasciato la Juventus nel 2012 dopo la conquista dello scudetto (il primo dei sei consecutivi) salutando il campionato italiano con un gol all'Atalanta allo Stadium. Se tornasse nel club di corso Galileo Ferraris, assumerebbe evidentemente un ruolo di primo piano nell'organigramma societario.