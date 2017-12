Juve, Chiellini unico italiano tra i titolari a Verona: è record

Alle 20.45, poco prima di, il profilo Twitter dei bianconeri invitava i tifosi a ripassare la formazione. Si intuisce soltanto leggendo i nomi che c'è qualcosa di strano:, capitano per l'occasione, è l'unico giocatore italiano in campo tra i titolari. Non era mai successo e forse non è proprio un caso che accada nell'anno in cui gli Azzurri sono fuori dal Mondiale.È un caso, quello sì, che siano contemporaneamente fuori, per un motivo o per un altro, quasi tutti i nazionali:, il veteranoa riposare in panchina (anche perché ormai non fa più parte dell'undici base, scalzato da Benatia),spodestato da Bentancur anche quando è fuori Pjanic,ormai riserva come(nettamente dietro a Khedira e Matuidi nella gerarchia di Allegri),destinato a uno spazio ridotissimo con il 4-3-3, persino quando manca Cuadrado, perché Higuain e Mandzukic sono intoccabili e presto potrebbe esserlo di nuovo anche Dybala.Così è rimasto solo Chiellini e un club come la Juve che ha sempre fatto del senso di appartenenza un motivo di vanto è sicuramente un fatto storico. Anzi, lo è per tutto il calcio italiano che spesso si è affidato ai nazionali bianconeri per le proprie imprese. Non a caso Zoff e Cannavaro, gli ultimi due capitani ad alzare la Coppa del Mondo, giocavano proprio nella Juve, come Buffon...