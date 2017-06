Juve, Chiellini: "Monaco da pazzi, molti non li conoscevo"

Giorgio Chiellini è preoccupato e lo dice chiaramente a France Football. La semifinale di Champions si avvicina, il Monaco è tutt'altro che un avversario semplice da affrontare per la sua Juve.



"Saranno due partite difficili, il Monaco sta facendo una stagione straordinaria. Al sorteggio c'è chi diceva che sarebbe stato semplice, dire una cosa del genere significa non capire di calcio. Seguo già da qualche mese il Monaco, stanno facendo una stagione straordinaria con statistiche da pazzi in Ligue 1 e un percorso superbo in Champions. Ha vinto il suo gruppo e ha disputato grandi partite contro il City, battendo il Borussia a Dortmund. Merita rispetto".



"Bernardo Silva e Fabinho erano già ai quarti due anni fa e ormai giocano a grandi livelli, Lemar, Mendy, Mbappé, Bakayoko li ho scoperti quest'anno e sono eccellenti. E poi c'è Falcao che sta tornando quello che tutti ammiravano. Noi abbiamo subito solo due gol, ma è relativo, siamo stati anche fortunati, come contro il Lione. A volte è questione di centimetri. Ma la Juve gioca in simbiosi. Il successo è collettivo".