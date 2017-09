Juve, Chiellini infortunato: in dubbio per Chievo e Barcellona

Arriva la conferma e a Vinovo non fanno certamente salti di gioia: "Il calciatore Giorgio Chiellini - si legge sul comunicato diramato dalla Juve - in data odierna è stato sottoposto ad ulteriori controlli strumentali che hanno confermato trattarsi di un trauma distrattivo al polpaccio destro di entità non grave, ma che necessita di ulteriore monitoraggio nei prossimi giorni. Permane pertanto in dubbio la sua partecipazione ai prossimi impegni di campionato (Chievo) e di Champions League (Barcellona)".



Chiellini, dunque, dovrà stare fermo molto probabilmente circa dieci giorni a causa dell'infortunio rimediato in Nazionale. Per Allegri una brutta botta, considerando le difficoltà difensive della Juve in precampionato e poi anche a inizio stagione: va detto, però, che Chiellini ha saltato sette partite (5 in campionato e 2 in Champions) anche l'anno scorso per problemi muscolari.