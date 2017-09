Juve, Chiellini darà l'1% dello stipendio in beneficenza

"Sono molto felice di annunciarvi che ho deciso di aderire al progetto sociale Common Goal". Con questo tweet pubblicato all'ora di pranzo, Giorgio Chiellini ha mostrato ancora una volta il suo lato migliore fuori dal campo. Il progetto di cui parla, ideato da Juan Mata, stella del Manchester United, prevede la donazione dell'1% del proprio stipendio ad organizzazioni benefiche. Nel caso specifico il difensore della Juve potrebbe devolvere 35 mila euro all'anno, considerando che al netto delle tasse guadagna 3,5 milioni a stagione, o magari circa 70 mila, se il calcolo viene fatto sul lordo.



"Ciao. Sono Giorgio Chiellini, giocatore della Juventus - ha scritto il giocatore quando si è proposto all'associazione -. Sono interessato a supportare l'iniziativa e mi piacerebbe congratularmi con Juan Mata per aver trovato il tempo e per aver avuto l'idea di sostenere attraverso il calcio alle persone meno fortunate di noi. Non sono interessato a farmi pubblicità, voglio solo supportare questo brillante progetto. Perdonatemi per il mio inglese, ho provato a scrivere il meglio possibile. Aspetto la vostra risposta per completare la registrazione. Saluti, Giorgio".